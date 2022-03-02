В Виннице и Житомире – воздушная тревога
2 марта 2022 , 18:31Читати новину українською
Источник:"Суспільне Вінниця"
В Виннице объявили воздушную тревогу. Всем немедленно спрятаться в укрытие гражданской защиты.
Тревогу объявили около 18:29. Люди должны оставаться в укрытиях, пока не объявят "отбой".
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