В Виннице и Житомире – воздушная тревога

2 марта 2022 , 18:31
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Источник:

"Суспільне Вінниця"

В Виннице объявили воздушную тревогу. Всем немедленно спрятаться в укрытие гражданской защиты.

Тревогу объявили около 18:29. Люди должны оставаться в укрытиях, пока не объявят "отбой".

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Автор: Ольга Музика