В Виннице воздушная тревога – все в укрытия

В Виннице раздаются сирены. Все граждане должны пойти в укрытия.

Сообщение о воздушной тревоге в городе появилось в 16:46.

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Не паникуйте, возьмите вещи первой необходимости и направляйтесь в укрытия. Помогите пожилым людям и людям с инвалидностью, если такие есть в вашем доме.



Что делать, если услышали сирены: инструкция

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