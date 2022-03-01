В Виннице воздушная тревога – все в укрытия
1 марта 2022 , 16:54Читати новину українською
Источник:Суспільне Вінниця
В Виннице раздаются сирены. Все граждане должны пойти в укрытия.
Сообщение о воздушной тревоге в городе появилось в 16:46.
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Не паникуйте, возьмите вещи первой необходимости и направляйтесь в укрытия. Помогите пожилым людям и людям с инвалидностью, если такие есть в вашем доме.
Что делать, если услышали сирены: инструкция
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