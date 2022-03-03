Российские кафиры провалили нападение по всем направлениям, поэтому пытаются нанести ущерб украинским городам. Враг пытается уничтожить не только военные, но и инфраструктурные объекты и дома мирных украинских граждан.

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Воздушная тревога в Виннице

В Виннице раздаются сирены, объявлена воздушная тревога. Город может оказаться под огнем русских кафиров.

Жителей города просят пойти в укрытие и оставаться в безопасном месте до соответствующего сигнала.

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