Російські окупанти провалили напад на всіх напрямках, тому намагаються завдати шкоди українським містам. Ворог намагається знищити не лише військові, а й інфраструктурні об'єкти та будинки мирних українських громадян.

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Повітряна тривога у Вінниці

У Вінниці лунають сирени, оголошена повітряна тривога. Місто може опинитися під вогнем російських окупантів.

Мешканців міста просять піти в укриття та залишатися у безпечному місці до відповідного сигналу.

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