В Виннице – воздушная тревога
28 февраля 2022 , 18:30Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне Вінниця"
Жители Винницы – немедленно прячьтесь в укрытиях. Тревожные сирены в городе начали снова звучать 28 февраля в 18:22.
Воздушную тревогу в городе объявили уже в пятый раз за сутки. Сохраняйте спокойствие и быстро двигайтесь в ближайшее укрытие.
Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий
Не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое тревоги.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.