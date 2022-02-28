В Виннице – воздушная тревога

Жители Винницы – немедленно прячьтесь в укрытиях. Тревожные сирены в городе начали снова звучать 28 февраля в 18:22.

Воздушную тревогу в городе объявили уже в пятый раз за сутки. Сохраняйте спокойствие и быстро двигайтесь в ближайшее укрытие.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий

Не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое тревоги.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.