В Виннице воздушная тревога. Всем нужно как можно быстрее пройти в ближайшее укрытие.

Сирены в Виннице начали раздаваться в 15:31. Людям немедленно нужно уходить в укрытие гражданской защиты. Это может спасти жизнь.

Достойно внимания Мародер украл блок сигарет из магазина в Виннице

В укрытии следует находиться до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.

Об "отбое" тревоги можно узнать из официальных ресурсов или дождаться второго звука сирены.

Заметим, что в Виннице в третий раз за день воздушная тревога. Первая была в 05:41 утра, а вторая – в 08:41.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!