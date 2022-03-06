Вблизи палаток организованы пункты питания

В Виннице возле железнодорожного вокзала установили две палатки. Они предназначены для людей, которые на эвакуационных поездах вынуждены покидать родные города.

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В палатках спасатели обеспечивают:

круглосуточное дежурство;

обогрев временного места нахождения.

Сообщается, что благодаря совместным действиям местных властей и волонтеров вблизи палаток организованы пункты питания.



В Виннице возле железнодорожного вокзала установили 2 палатки / Фото спасателей



В Виннице возле железнодорожного вокзала установили 2 палатки / Фото спасателей

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