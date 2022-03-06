Поблизу наметів організовані пункти харчування

У Вінниці поблизу залізничного вокзалу встановили два намети. Вони призначені для людей, які на евакуаційних потягах вимушені покидати рідні міста.

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У наметах рятувальники забезпечують:

цілодобове чергування;

обігрів тимчасово місця перебування.

Повідомляється, що завдяки спільним діям місцевої влади та волонтерів поблизу наметів організовані пункти харчування.



У Вінниці біля залізничного вокзалу встановили 2 намети / Фото рятувальників



У Вінниці біля залізничного вокзалу встановили 2 намети / Фото рятувальників

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