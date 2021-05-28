Семья задержанного уже оплатила залог в 181 600 гривен. Поэтому водителя выпустили на свободу.

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Водитель отпущен под залог в почти 200 тысяч гривен

Решение о мере пресечения выбирали в Винницком городском суде, где приняли содержание под стражей с возможностью выйти из изолятора под 181 600 гривен залога. Через внесенные средства женщина и вышла на свободу.

На слушании сообщили, что женщина болеет алкоголизмом, поэтому состоит на учете у нарколога.

Виновница перечислила на лечение мальчика 10 тысяч гривен

Родители 13-летнего Андрея рассказали, что сын до сих пор в медикаментозной коме. А подозреваемая перечислила на его лечение только 10 тысяч гривен. Этих денег не хватает даже на один день лечения.

Парень сейчас находится в медикаментозной коме. У него открытая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

Парень до сих пор в тяжелом состоянии

По состоянию на 27 мая, по информации "Общественного", парень уже в сознании, самостоятельно ест, на вопросы отвечает адекватно. Хотя состояние здоровья 13-летнего Андрея Тарасюка до сих пор тяжелое. Его 28 мая планируют прооперировать из-за перелома верхней трети плеча с правой стороны.

"Будет проведено дополнительное обследование, а именно СКТ – это компьютерная томограмма черепа. Так как мы имеем переломы также в этих участках. И по решению, заключению этого обследования мы будем планировать дальнейшее вмешательство по поводу перелома костей лицевого черепа", – рассказала врач Марина Синичкив.

На парня ждет реабилитация.

Что касается водителя, то пресс-секретарь Винницкого городского суда Екатерина Лабуткина сообщила изданию, что в их учреждение справка о внесении залога еще не поступала.

Коротко о трагедии