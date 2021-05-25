ДТП произошло в Виннице, на улице Ивана Богуна 24 мая, примерно в 10:00. Тогда 43-летняя женщина наехала на несовершеннолетнего мальчика.

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Детали аварии

Водитель, которая была за рулем дорогостоящей машины Haval, не справилась с управлением и выехала на тротуар. Там она столкнулась с забором, а потом наехала на 13-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в больницу. По информации винничанки Ирины Доценко, пострадавший в очень тяжелом состоянии находится в реанимации.

Водитель была пьяной

У водителя после аварии взяли образцы крови для проведения экспертизы на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Экспертиза подтвердила, что женщина села за руль пьяной. Более того – уровень алкоголя в ее организме превышал допустимую норму в 16 раз.



Водитель, повлекший ДТП, был пьян / Фото из фейсбука Ирины Доценко

Женщине объявили о подозрении

Виновнице ДТП объявили о подозрении, ее поместили в СИЗО. Женщине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Авария произошла на улице Ивана Богуна в Виннице: смотрите карту