В крови у женщины на момент аварии было 3,3 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 16 раз. Между тем мальчик с тяжелыми травмами до сих пор находится в больнице.

Кстати В Виннице выпустили под залог водителя, которая пьяной совершила аварию

"Мальчик сам был пьяным"

На суде, где женщине избирали меру пресечения, она заявила: не знает, откуда в крови взялись больше 3 промилле. Мол, выпила вечером только бокал вина.

Впрочем, соседи, которые видели аварию, рассказали, что женщина едва понимала, что натворила. Она упала в лужу, только сделав пару шагов. Затем улеглась на заднее сиденье авто.

Впоследствии я сама видела неадекватную водителя... В салоне стоял запах водки как со спиртового завода. Я крикнула ей: "Что же ты наделала?!" А женщина пробормотала... "Я не пьяная, это тот мальчик сам был пьяным",

– рассказала сестра пострадавшего.

Как рассказала старшая сестра пострадавшего мальчика Марина, машина врезалась в столб и ударила брата в спину, подбросив его в воздух и бросив на забор. Дальше машина еще врезалась в соседскую ограду и перевернулась.

Важно! Суд 26 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью залога в более 180 тысяч гривен. Семья женщины внесла эту сумму, поэтому она оказалась на свободе.

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Водитель говорит, что пила бокал вина

Адвокат, которая защищает интересы пострадавшего мальчика, Снежана Чубенко рассказала: водитель отрицала, что была навеселе. По ее словам, выпила накануне лишь бокал вина. Когда судья спросил ее о 3,3 промилле алкоголя в крови, то пожала плечами: мол, не может этого объяснить.

Она не слишком искренне извинилась перед родными и близкими мальчика.

Весной, в прошлом году, эта гражданка уже совершила ДТП. На том же китайском внедорожнике в Виннице она повредила элитную иномарку "Инфинити" и скрылась с места происшествия. Впоследствии ее задержала патрульная полиция. На нее составили два админпротокола по статьям о совершении ДТП и побеге.

Деньги, о которых говорит водитель, так и не пришли

Сразу после ДТП семья водителя дала на лечение Андрея пять тысяч гривен. Этих денег не хватает даже на один день лечения.

Родственники виновницы уверяли на суде, что перечислили еще 15 тысяч гривен, но пока родные мальчика не получили этих средств.

У Андрея тяжелая черепно-мозговая травма. Повреждена кора головного мозга, разбиты кости черепа, рассказала адвокат Снежана Чубенко. Во время 5-часовой операции медикам удалось извлечь куски арматуры из его головы.



Пострадавший мальчик Андрей / Фото из "Фактов"

По состоянию на 27 мая, по информации "Суспільного", мальчик уже в сознании, самостоятельно ест, хотя его состояние до сих пор тяжелое.

Помочь Андрею можно, перечислив средства на карту ПриватБанка 5168 7573 6224 0857 на имя Тарасюк Марина Сергеевна (старшая сестра мальчика).

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