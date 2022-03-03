В Виннице и Житомире раздается воздушная тревога: все в укрытие

В Виннице и Житомире 3 марта около 14:30 прозвучала воздушная тревога. Людей просят срочно идти в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не сообщают об отмене воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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