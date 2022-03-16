Около 9:52 в Винницкой и Житомирской областях прозвучала воздушная тревога. Просим жителей регионов отправиться немедленно в укрытия и находиться там, пока не будет сигнала об отбое.

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Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

По возможности предупредить соседей, которые живут рядом.

Быстро одеться и одеть детей.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарик и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Если у вас нет возможности отправиться к укрытию, нужно оставаться дома. Но выбрать для укрытия место без окон. Также желательно сделать все возможное, чтобы вас от улицы отделяли по меньшей мере две стены. В идеале это может быть коридор или ванная комната.

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