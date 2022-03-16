Близько 9:52 на Київщині, Вінниччині та в Житомирі пролунала повітряна тривога. Просимо мешканців регіонів відправитися негайно до укриттів і перебувати там, поки не буде сигналу про відбій.

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Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.

Швидко одягнутися та одягти дітей.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Якщо у вас немає можливості відправитися до укриття, то потрібно залишатися вдома. Але вибрати для сховку місце, яке не має вікон. Також бажано зробити все можливе для того, щоб вас від вулиці відділяли щонайменше дві стіни. В ідеалі, це може бути коридор або ванна-кімната.

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