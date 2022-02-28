В Виннице звучат сирены воздушной тревоги: срочно в укрытие
28 февраля 2022 , 13:22Читати новину українською
В Виннице около 13:30 28 февраля снова раздались сирены воздушной тревоги. Людям нужно идти в укрытие.
Остаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
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Над Винницей в ночь на 28 февраля сбили две российские ракеты. Они летели в сторону Гущинца. К счастью, никто не пострадал.
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