В Виннице звучат сирены воздушной тревоги: срочно в укрытие

В Виннице около 13:30 28 февраля снова раздались сирены воздушной тревоги. Людям нужно идти в укрытие.

Остаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

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Над Винницей в ночь на 28 февраля сбили две российские ракеты. Они летели в сторону Гущинца. К счастью, никто не пострадал.

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