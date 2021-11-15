Такое решение приняли на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кстати Две области могут уже вскоре выйти из красной зоны и стать "желтыми"

Какие правила действуют в красной зоне

Красная зона предусматривает строжайшие ограничения карантина. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Нельзя также провести массовые мероприятия.

Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей будут вакцинированы.

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