Таке рішення прийняли на засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До речі Дві області можуть вже незабаром вийти з червоної зони й стати "жовтими"

Які правила діють у червоній зоні

Червона зона передбачає найсуворіші обмеження карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Не можна також проводити масові заходи.

Проте обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів будуть вакциновані.

Зверніть увагу! За добу 14 листопада у Вінницькій області виявили 608 нових випадків коронавірусу. Щоправда, у цей день в Україні провели удвічі менше тестів на коронавірус, ніж з 12 листопада.



Привілеї для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус та карантин в Україні: головне