Таке рішення прийняли на засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
До речі Дві області можуть вже незабаром вийти з червоної зони й стати "жовтими"
Які правила діють у червоній зоні
Червона зона передбачає найсуворіші обмеження карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Не можна також проводити масові заходи.
Проте обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів будуть вакциновані.
Привілеї для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус та карантин в Україні: головне
- Від початку пандемії в Україні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. З них 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Проте від ускладнень хвороби померли 77 147 людей.
- 14 листопада в Україні діагностували 10 802 випадків коронавірусу. Госпіталізації потребували 2 798 пацієнтів.
- Вперше за 3 місяці виписок з лікарень стало більше, ніж госпіталізацій. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що Україна проходить пік коронавірусу.
- Наразі у червоній зоні карантину перебувають Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області.
- Щоправда, Херсонщина та Луганщина скоро можуть "пожовтіти".