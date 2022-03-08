Винницкие нацгвардейцы обвенчались на блок-посту: красноречивые фото

В Международный женский день в Виннице прямо на блок-посту обвенчались нацгвардейцы Елена и Александр. Не покидая боевых позиций, церемонию провели в кругу боевых побратимов.

Без тамады, платья и фаты, но в сказках и бронежилетах рядом с собратьями влюбленные создали новую семью.

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Военный капеллан протоиерей Василий Андрийчук благословил молодоженов на счастливую и наполненную Божьей милостью жизнь, пожелал им быть достойными своих обещаний, верными себе и своему государству, не отступать перед испытаниями и чтобы тепло семейного очага согревало все грядущие поколения потомков.

Меня переполняют эмоции. Знаю, что свадьба прошла не так, как планировалось, но она запомнится на всю жизнь. И когда мы победим, то соберем всех близких и родственников, чтобы отпраздновать победу и свадьбу,

– сказала невеста Елена.

Факт венчания брака показал командир части и военный капеллан.

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