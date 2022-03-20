"Винницкие скифы" смогли уничтожить 2 боевых бронированных машины "Тигр" и российские грузовики "КАМАЗ".

Важно Россияне хотят заминировать путь для захвата гуманитарной колонны из Харькова – Верещук

Вражескую колонну, которая заблудилась в Запорожской области, накрыл украинский батальон. В считанные минуты украинские защитники ликвидировали "Тигры" и "КАМАЗЫ". Одну бронированную машину удалось захватить в качестве трофея – теперь "Тигр" будет служить ВСУ.

Уничтожена российская техника / Фото Командования южной группировки войск

Захваченная российская техника / Фото Командования южной группировки войск