"Вінницькі скіфи" змогли знищити 2 бойові броньовані машини "Тигр" та російські вантажівки "КАМАЗ".

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Ворожу колону, яка "заблукала" в Запорізькій області, накрив український батальйон. За лічені хвилини українські захисники ліквідували "Тигри" та "КамАЗи". Одну броньовану машину вдалося захопити у якості трофею – тепер "Тигр" служитиме ЗСУ.

Знищена російська техніка / Фото Командування південного угрупування військ

Захоплена російська техніка / Фото Командування південного угрупування військ

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