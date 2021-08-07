Депутат Винницкого облсовета Александр Хомяк ответил врачу и заявил, что "стал объектом публичных безосновательных обвинений". Полиция открыла дело по факту нанесения врачу телесных повреждений.
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Винницкий врач заявил об избиении
Врач Вячеслав Косюк заявил, что на прием обратилась женщина Анна Водзяновская, которая просила у врача предоставить справку на МСЭК на инвалидную коляску для своего мужа. Мужчина, по словам женщины, нетранспортабельный.
Женщине пояснил, что согласно приказу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА от 03.01.2018 года №7, оформлением документации всех соответствующих справок в таком случае занимается лекарственная консультативная комиссия на первичном звене,
– написал в фейсбуке врач.
Именно поэтому он направил женщину в 8 кабинет местного Центра первичной медико-санитарной помощи. Впоследствии, 5 августа, по версии врача, женщина во второй раз обратилась к нему. Он снова объяснил ей то же и добавил, что на этот раз женщина отреагировала угрозами.
Вячеслав Косюк вспомнил, что через 15 минут к нему в кабинет пришли 2 мужчин, которые не представились, а только спросили, он ли Вячеслав Косюк.
Я ответил: "Да". После этого в мой адрес полетела нецензурная лексика с унижением моего врачебного и человеческого достоинства. В конце монолога мне разбили лицо, нанеся удар слева,
– написал врач.
Добавил, что этими мужчинами были депутаты Винницкого областного совета Александр Хомяк и Виктор Трачук.
Стал объектом публичных безосновательных обвинений, – депутат Хомяк
Депутат Винницкого облсовета Александр Хомяк заявил, что "вынужден выступить с открытым заявлением, поскольку стал объектом публичных безосновательных обвинений".
Он подтвердил, что конфликт был. Также рассказал, что к нему обратилась женщина Анна Водзяновская, которая получила направление на медицинское обследование в отделе соцполитики и здравоохранения Барского городского совета. Там она также получила "перечень специалистов, чье заключение нужно получить, она начала собирать соответствующие документы".
Последним специалистом, к которому она обратилась, был врач-хирург Вячеслав Косюк, но он отказал в предоставлении документа, мотивируя это тем, что ему нужно обязательно осмотреть больного,
– утверждает депутат.
После этого он вместе с другим депутатом пошли в больницу к врачу, потому что "времени на бюрократические переписки не было".
"Я и депутат Барского городского совета Виктор Трачук решили выяснить обстоятельства дела на месте. На следующий день мы лично пообщались с Вячеславом Косюком в его кабинете – просили объяснить его отказ в предоставлении документов, но четкого ответа так и не получили", – рассказал политик .
Заверил: "Ни я, ни Виктор Трачук не употребляли в общении с ним нецензурной лексики и тем более не били его".
Мэр созвал круглый стол
Городской голова Владимир Саволюк на своей странице в фейсбуке рассказал, что из-за серьезности ситуации созвал круглый стол. На нем выступили участники инцидента, кроме самого врача. По словам Саволюка, Вячеслав Косюк не пришел из-за повышенного давления.
На встречу пришли также начальник полиции Сергей Петлик, главный врач городской больницы Костенко, главный врач КНП "Барский МЦПМСД" Капица и некоторые жители города. Более того, на встрече был председатель союза участников АТО Барской общины Гордиенко, ведь сын женщины, которая обращалась к врачу, погиб в АТО.
Во время круглого стола главный врач учреждения, где работает хирург Вячеслав Косюк, извинялся перед женщиной. Он заявил, что в больнице дежурит машина, которая может доставить врача, куда нужно.
Полиция возбудила уголовное дело
В полиции рассказали, что 5 августа к ним поступило сообщение от врача-хирурга Барской городской больницы о нанесении ему в рабочем кабинете телесных повреждений одним из депутатов областного совета.
Согласно заявлению потерпевшего, к нему в кабинет вошли 2 мужчин, спровоцировали конфликт. В ходе которого один из них ударил его в лицо,
– говорится в сообщении.
Врача направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Также начали расследование и выясняют все обстоятельства дела.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. За это предусмотрены исправительные работы до 1 года.
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