Депутат Вінницької облради Олександр Хомяк відповів лікарю та заявив, що "став об'єктом публічних безпідставних звинувачень". Поліція відкрила справу за фактом нанесення лікарю тілесних ушкоджень.

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Вінницький лікар заявив про побиття

Лікар Вячеслав Косюк заявив, що на прийом звернулась жінка Ганна Водзяновська, яка просила у лікаря надати довідку на МСЕК на інвалідний візок для свого чоловіка. Чоловік, зі слів жінки, нетранспортабельний.

Жінці пояснив, що згідно наказу Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА від 03.01.2018 року №7, оформленням документації всіх відповідних довідок в такому випадку займається лікарська консультативна комісія на первинній ланці,

– написав у фейсбуці лікар.

Саме тому він скерував жінку в 8 кабінет місцевого Центру первинної медико-санітарної допомоги. Згодом, 5 серпня, за версією лікаря, жінка вдруге звернулась до нього. Він знову пояснив їй те саме та додав, що цього разу жінка відреагувала погрозами.

Вячеслав Косюк пригадав, що через 15 хвилин до нього в кабінет прийшли 2 чоловіків, які не представились, а тільки запитали, чи він Вячеслав Косюк.

Я відповів: "Так". Після цього в мою адресу полетіла нецензурна лексика з приниженням моєї лікарської і людської гідності. Наприкінці монологу мені розбили обличчя, нанісши удар зліва,

– написав лікар.

Додав, що цими чоловіками були депутати Вінницької обласної ради Олександр Хомяк та Віктор Трачук.

Став об'єктом публічних безпідставних звинувачень, – депутат Хомяк

Депутат Вінницької облради Олександр Хомяк заявив, що "змушений виступити з відкритою заявою, оскільки став об'єктом публічних безпідставних звинувачень".

Він підтвердив, що конфлікт справді був. Також розповів, що до нього звернулась жінка Ганна Водзяновська, яка отримала направлення на медичне обстеження в відділі соцполітики та охорони здоров'я Барської міської ради. Там вона також отримала "перелік спеціалістів, чиє заключення потрібно отримати, вона почала збирати відповідні документи".

Останнім спеціалістом, до якого вона звернулась, був лікар-хірург Вячеслав Косюк, але він відмовив у наданні документа, мотивуючи це тим, що йому потрібно обов'язково оглянути хворого,

– стверджує депутат.

Після цього він разом з іншим депутатом пішли у лікарню до лікаря, тому що "часу на бюрократичне листування не було".

"Я та депутат Барської міської ради Віктор Трачук вирішили з'ясувати обставини справи на місці. Наступного ж дня ми особисто поспілкувались з Вячеславом Косюком у його кабінеті –попросили пояснити його відмову в наданні документів, але чіткої відповіді так і не отримали", – розповів політик.

Запевнив: "Ані я, ані Віктор Трачук не вживали у спілкуванні з ним нецензурної лексики та тим паче не били його".

Міський голова скликав круглий стіл

Міський голова Володимир Саволюк на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що через серйозність ситуації скликав круглий стіл. На ньому виступили учасники інциденту, окрім самого лікаря. За словами Саволюка, Вячеслав Косюк не прийшов через підвищений тиск.

На зустріч прийшли також начальник поліції Сергій Петлик, головний лікар міської лікарні Костенко та головний лікар КНП "Барський МЦПМСД" Капіца та деякі жителі міста. Ба більше, на зустрічі був голова спілки учасників АТО Барської громади Гордієнко, адже син жінки, яка зверталась до лікаря, загинув в АТО.

Під час круглого столу головний лікар закладу, де працює хірург Вячеслав Косюк вибачався перед жінкою. Він заявив, що у лікарні чергує машина, яка може доставити лікаря, куди потрібно.

Поліція відкрила кримінальну справу

У поліції розповіли, що 5 серпня до них надійшло повідомлення від лікаря-хірурга Барської міської лікарні про нанесення йому в робочому кабінеті тілесних ушкоджень одним із депутатів обласної ради.

Згідно з заявою потерпілого, до нього в кабінет увійшли 2 чоловіків, спровокували конфлікт. У ході якого один з них вдарив його в обличчя,

– мовиться у повідомленні.

Лікаря скерували на проходження судово-медичної експертизи. Також почали розслідування та з'ясовують усі обставини справи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. За це передбачені виправні роботи до 1 року.

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