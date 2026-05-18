В Винницком ТЦК отреагировали на видео о "ненадлежащих условиях" пребывания мобилизованных

В сети распространялось видео, где сообщали о "ненадлежащих условиях" содержания мобилизованных в помещениях Винницкого ТЦК. В центре комплектования назвали эти кадры фейковыми.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

К теме Боец "Азова" назвал худшую вещь, что происходила после убийств военных ТЦК

Что сказали в Винницком ТЦК о видео, которое распространяли в сети?

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек демонстрирует условия пребывания людей в комнате. В частности, в ролике показывали бутылку вместо туалета и подушки, приклеенные к кровати.

В Винницком областном ТЦК отметили, что информация, которую распространяли в видео, не соответствует действительности и имеет признаки манипулятивного характера, направленного на дискредитацию деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

ТЦК и СП Винницкой области не имеют никакого отношения к событиям, отраженных в указанном видео, а также к условиям или обстоятельствам, которые в нем демонстрируются,

– говорится в сообщении.

По данным ОТЦК, помещения, зафиксированы в видеоматериале, не относятся к управлению центра комплектования и не используются структурой.

"Отмечаем, что размещение военнослужащих и военнообязанных осуществляется исключительно в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства и установленными требованиями по обеспечению их пребывания", – объяснили в ТЦК.

Там также отметили, что в условиях военного положения и вооруженной агрессии против Украины подобные видео могут быть элементами информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию ситуации и подрыв доверия к государственным институтам.

Кстати, боец "Азова" с позывным "Решала" предположил в интервью 24 Каналу, что конфликты с ТЦК сформировали в первую очередь люди, а не российская пропаганда. Военный также отметил важность обучения молодежи фильтровать информацию и правильно ее понимать.

Какие реформы ТЦК предлагают в Раде?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект для трансформации системы ТЦК в цифровую модель мобилизации с сервисным форматом. В инициативе предусмотрено видеофиксацию действий работников ТЦК, введение электронных повесток и создание единой базы данных.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в свою очередь заметил, что этот законопроект не имеет поддержки профильного комитета или Министерства обороны. Поэтому вряд ли будет рассмотрен в сессионном зале.

В то же время издание УП писало, что Минобороны Украины предлагает трансформировать территориальные центры комплектования в "Офисы резерва+", состоящие из офисов комплектования и офисов сопровождения. Сейчас все изменения остаются на этапе наработок.