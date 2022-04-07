Такую информацию опубликовали на странице Тульчинской городской территориальной общины в фейсбуке.

К теме: Оккупанты убили уже 167 украинских детей: 279 получили ранения

После полномасштабного военного вторжения России на территорию суверенной Украины от рук российских оккупантов погибли уже 165 украинских детей (по обновленной информации их количество выросло до 167 детей). Ранения получили еще более 279, более 440 – пострадали. Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской областях и Донбассе. К сожалению, эти цифры не окончательны.

Фото с акции чествования погибших на войне детей:

Сотрудники Центральной публичной библиотеки выложили 165 детских книг в память о детях, которые уже никогда их не прочтут.

Невозможно представить боль, которую чувствует мать, потеряв самое дорогое – своего ребенка. Нельзя оправдать извергов, которые целенаправленно отнимают жизнь у беззащитных, ни в чем не повинных украинцев. Вечная память ангелочкам, которые сейчас защищают небо над Украиной

– написали в сообщении.