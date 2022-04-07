Таку інформацію опублікували на сторінці Тульчинської міської територіальної громади у фейсбук.

До теми: Окупанти вбили вже 167 українських дітей: 279 отримали поранення

Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію суверенної України від рук російських окупантів загинули вже 165 українських дітей (за оновленою інформацією їхня кількість зросла до 167 дітей). Поранення отримали ще понад 279, більше 440 – постраждали. Повідомляється, що найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. На жаль, ці цифри не остаточні.

Фото з акції вшанування загиблих на війні дітей:

Працівники Центральної публічної бібліотеки виклали 165 дитячих книг в пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають.

Не можливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Вічна пам'ять янголятам, які зараз захищають небо над Україною,

– написали у повідомленні.

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