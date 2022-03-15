Его поймали в пограничном Могилеве-Подольском. Как выяснили правоохранители, это – "вор в законе" из Грузии. Он сбежал из исправительной колонии на Черниговщине еще 26 февраля, где был так называемым "смотрящим".

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Мужчина отбывал наказание за два тяжких преступления: насилие в отношении работника колонии и умышленное убийство. Кроме этого, злоумышленника подозревают в распространении преступного влияния непосредственно в колонии.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.