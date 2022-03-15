Його піймали у прикордонному Могилеві-Подільському. Як вияснили правоохоронці, це – "злодій в законі" із Грузії. Він втік із виправної колонії на Чернігівщині ще 26 лютого, де був так званим "смотрящим".

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Чоловік відбував покарання за два тяжких злочини: насильство щодо працівника колонії та умисне вбивство. Окрім цього, зловмисника підозрюють у поширенні злочинного впливу безпосередньо в колонії.

Зараз чоловік перебуває в ізоляторі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.