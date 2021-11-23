Военный служил в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр" на командном пункте. В больницу его привезли из зоны ООС, в подразделении потерю называют небоевой.

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Что известно о Руслане Абразовськом

Боец был родом из Литина. В 1998 году окончил Военно-инженерный факультет при Подольской государственной аграрно-технической академии.

Профессиональный военный прошел шесть ротаций в АТО / ООС.

Похоронили Руслана Абразовского на кладбище в родном поселке. У него остались родители и двое детей.

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С Русланом Абразовским пришли проститься побратимы / Фото Литинский поселковый совет

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца. Вечная память!

Боец был на ротации в АТО/ООС шесть раз / Фото Литинский поселковый совет

Ситуация на фронте

За сутки, 22 ноября, российские наемники 7 раз нарушали режим прекращения огня. При этом трижды применяли запрещенное оружие. Стреляли в направлении Попасной, Прицепиловки, Лебединского, Каменки и Павлополя. Из-за атаки врага 2 украинских бойца получили ранения, они в больнице. Один из них в удовлетворительном состоянии здоровья, другой – в тяжелом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Путин готовит нападение на юг и восток Украины в начале 2022 года.

Украинская разведка также предупреждает, что Россия готовит большое наступление на Украину. Но, учитывая все факты, в Кремле этого не сделают в ближайшее время.

Полный текст сообщения Литинского поселкового совета

Сегодня, 23 ноября 2021 года в последний путь провели майора украинской армии, участника операции объединенных сил на востоке Украины, верного сына Отечества, настоящего патриота, литинчанина Абразовського Руслана Валерьевича.

Наш земляк сознательно связал свою жизнь с военной службой. Окончив в 1998 году Каменец-Подольское высшее военное инженерно-командное училище, молодой лейтенант Абразовский начал свою профессиональную деятельность в рядах Вооруженных Силах Украины. Во время новейшей необъявленной войны на восточных границах Украины Руслан Валерьевич выполнял воинский долг по защите Родины в рядах 93-й отдельной механизированной бригады. На его долю выпало шесть нелегких ротаций на фронте, каждая продолжительностью более восьми месяцев.

Те годы, которые офицер с честью отдал военному делу, стали его личным вкладом в дело защиты Отечества и суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тяжелые ратные будни, постоянная смертельная опасность, физические и эмоциональные нагрузки отразились на состоянии его здоровья. Сердце Руслана Абразовского остановилось на 45-м году жизни. Однако память о защитнике нашего государства останется в сердцах его родных, близких и земляков.

Жители Литинской территориальной общины выражают искренние слова соболезнования семье и близким военнослужащего. Вечная память защитнику Украины.