Прощались с павшим героем на территории воинской части города. У погибшего Уберта Мрачковского остались жена и сын.

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Мрачковского похоронили на Аллее Славы

На прощание с погибшим героем пришли родственники, друзья, побратимы павшего и неравнодушные жители города. Один из сослуживцев Уберта Мрачковского поделился своими воспоминаниями о товарище. По словам Артема Комисарчука, павший защитник был фанатом своей службы и поднимал боевой дух своих собратьев.

Это был человек-позитив. Он всегда был с винтовкой, заряжал эмоционально, поднимал боевой дух. Он знал, что делает, был фанатом своей службы,

– рассказал Комисарчук.

Уберта Мрачковского похоронили на Аллее Славы в Раковом рядом с другими погибшими на войне на Донбассе. Накануне указом президента павшего воина посмертно наградили орденом "За мужество" II степени.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родственникам и близким павшего защитника Украины

Прощание с Убертом Мрачковским / Фото Vsim.ua

Что известно о Уберта Мрачковского