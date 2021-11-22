Прощалися із полеглим героєм на території військової частини міста. У загиблого Уберта Мрачковського залишилися дружина та син.

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Мрачковського поховали на Алеї Слави

На прощання із загиблим героєм прийшли родичі, друзі, побратими полеглого та небайдужі мешканці міста. Один із співслуживців Уберта Мрачковського поділився своїми спогадами про товариша. За словами Артема Комісарчука, полеглий захисник був фанатом своєї служби та піднімав бойовий дух своїх побратимів.

Це була людина-позитив. Він завжди був з гвинтівкою, заряджав емоційно, підіймав бойовий дух. Він знав, що робить, був фанатом своєї служби,

– розповів Комісарчук.

Уберта Мрачковського поховали на Алеї Слави в Раковому поруч з іншими загиблими на війні на Донбасі. Напередодні указом президента полеглого воїна посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІ ступеня.

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Прощання з Убертом Мрачковським / Фото Vsim.ua

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