Убил женщину, еще двух человек ранил: в Винницкой области задержали мужчину – фото, видео

В селе Сингуры в Житомирской области мужчина убил женщину, а еще двух человек ранил. Это произошло вечером 5 июня.

Убитой оказалась 67-летняя женщина, а ранеными ее дочь с мужем. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

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Подробнее об убийстве

Полицейские узнали об инциденте примерно в 23:00 от медиков. По информации следователей, у убитой женщины обнаружили ранение острым предметом.

Оно, как отметили специалисты, было в грудную клетку, от чего женщина и погибла. У раненых обнаружили колото-резаные раны.



Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали / Фото Нацполиции

Подозреваемого мужчину задержали в Винницкой области. По информации правоохранителей, им оказался 55-летний односельчанин жертв. Лица не имели общих знакомых и не общались.

Что известно о мужчине

Ранее мужчина уже имел причастность к криминалу. В 2019 году его приговорили к условному сроку наказания, ведь он незаконно хранил оружие.

Уже в 2021 году из его дома полицейские изъяли самодельную гранату. Сейчас происходит решение вопроса об объявлении мужчине подозрения.

В Винницкой области задержали подозреваемого в убийстве женщины: смотрите видео