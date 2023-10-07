Двух братиков без признаков жизни обнаружили спасатели. Другим детям удалось вовремя спастись – известно, что им помог сосед.

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Жуткий пожар в Винницкой области

В Винницкой области в селе Верховка около 17 часов вспыхнул пожар в одном из жилых домов. Огонь охватил второй этаж двухэтажного здания. В то время дома без взрослых находились шесть детей.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух маленьких мальчиков 2020 и 2023, без признаков жизни. Их 12-летняя сестренка смогла самостоятельно выбежать из задымленного помещения. Еще троих детей удалось спасти соседу, увидевшему дым из квартиры и услышавшему крики. Он вытащил их с помощью стремянки еще до приезда пожарных.

Последствия пожара в доме в селе Верховка / фото ГСЧС

Спасателям удалось локализовать возгорание в 17.49, а окончательно ликвидировали огонь в 17.57.

Пожарным удалось остановить распространение огня / фото ГСЧС

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