Тело ребенка было обнаружено около 16:00 4 октября. На место сразу прибыли правоохранители.
Важно В Винницкой области в пруду утонул 2-летний мальчик
На Черниговщине утонул мальчик
Тело 11-летнего мальчика обнаружили в водоеме. По предварительным данным, во время прогулки на территории заведения ребенок упал в пруд и утонул. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай" и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.
В Черниговской области нашли тело ребенка / фото полиции
Другие подобные трагические случаи в Украине
- Ранее в Винницкой области в пруду утонул маленький мальчик. Ему было 2 года. Как оказалось, семья мальчика – не местная. Отец ребенка арендует в общине ставок. Трагедия произошла, когда люди приехали к водоему.
- На Одесчине в искусственном водоеме для полива винограда нашли тела двух парней 13 лет. Как стало известно, они пошли вместе на прогулку, но не вернулись домой.
- Летом этого года в Изюмском районе Харьковской области спасатели обнаружили тело несовершеннолетней девочки. Она утонула во время купания на реке Северский Донец.