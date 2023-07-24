Разыскать мёртвого ребенка удалось только на второй день после его гибели. Девочке было всего 14 лет.

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Жизнь забрало сильное течение

Как сообщили в полиции Харьковщины, трагедия произошла из-за того, что 14-летняя девушка не осилила сильное течение реки Северский Донец на Изюмщине, в результате чего утонула.

В тот день две девушки купались в реке. Они плыли от одного моста к другому. В это время несовершеннолетние начали кричать и звать на помощь. Ребята, ловившие рыбу, бросились их спасать, но успели вытащить только одну из девушек. Рыбаки сообщили, что вторая несовершеннолетняя ушла под воду,

– сообщили правоохранители.

Искали ребенка почти сутки

Как сообщили в главном управлении ГСЧС в Харьковской области, девочка исчезла во время купания в реке еще 23 июля. Согласно данным полиции Харьковщины, случилось это около 16:30 во время отдыха с мамой в неприспособленном для купания месте.

На поиски ребенка отправились спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части. Однако поскольку найти ее не удалось, то 24 июля к поискам присоединились водолазы коммунальной водолазной службы.

Именно они обнаружили тело погибшей, поэтому в 12:30 завершились поисковые работы. Нашли же ребенка в нескольких десятках метров ниже по течению реки Северский Донец.

Уважаемые родители, следите за досугом детей и не разрешайте им самостоятельно посещать водоемы. Берегите себя и малышей!

– призывали в полиции Харьковщины.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней. А также призывают обязательно соблюдать правила безопасности во время купания.

К сожалению, такая история – не одна