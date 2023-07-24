Розшукати мертву дитину вдалося лише на другий день після її загибелі. Дівчинці було лише 14 років.

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Життя забрала сильна течія

Як повідомили у поліції Харківщини, трагедія відбулася через те, що 14-річна дівчина не подужала сильну течію річки Сіверський Дінець на Ізюмщині, внаслідок чого потонула.

Того дня дві дівчини купалися в річці. Вони пливли від одного мосту до іншого. В цей час неповнолітні почали кричати та кликати на допомогу. Хлопці, котрі ловили рибу, кинулись їх рятувати, але встигли витягнути тільки одну з дівчат. Рибалки повідомили, що друга неповнолітня пішла під воду,

– повідомили правоохоронці.

Шукали дитину майже добу

Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області, дівчинка зникла під час купання у річці ще 23 липня. Згідно з даними поліції Харківщини, трапилося це близько 16:30 під час відпочинку з мамою у місці, що не пристосоване для купання.

На пошуки дитини одразу відправилися рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Однак оскільки знайти її не вдалося, то 24 липня до пошуків долучились водолази комунальної водолазної служби.

Саме вони виявили тіло загиблої, тож о 12:30 завершились пошукові роботи. Знайшли ж дитину за декілька десятків метрів нижче по течії річки Сіверський Донець.

Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми. Бережіть себе та малечу!

– закликали у поліції Харківщини.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі неповнолітньої. А також закликають обов'язково дотримуватися правил безпеки під час купання.

На жаль, така історія – не одна