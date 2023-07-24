Розшукати мертву дитину вдалося лише на другий день після її загибелі. Дівчинці було лише 14 років.
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Життя забрала сильна течія
Як повідомили у поліції Харківщини, трагедія відбулася через те, що 14-річна дівчина не подужала сильну течію річки Сіверський Дінець на Ізюмщині, внаслідок чого потонула.
Того дня дві дівчини купалися в річці. Вони пливли від одного мосту до іншого. В цей час неповнолітні почали кричати та кликати на допомогу. Хлопці, котрі ловили рибу, кинулись їх рятувати, але встигли витягнути тільки одну з дівчат. Рибалки повідомили, що друга неповнолітня пішла під воду,
– повідомили правоохоронці.
Шукали дитину майже добу
Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області, дівчинка зникла під час купання у річці ще 23 липня. Згідно з даними поліції Харківщини, трапилося це близько 16:30 під час відпочинку з мамою у місці, що не пристосоване для купання.
На пошуки дитини одразу відправилися рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Однак оскільки знайти її не вдалося, то 24 липня до пошуків долучились водолази комунальної водолазної служби.
Саме вони виявили тіло загиблої, тож о 12:30 завершились пошукові роботи. Знайшли ж дитину за декілька десятків метрів нижче по течії річки Сіверський Донець.
Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми. Бережіть себе та малечу!
– закликали у поліції Харківщини.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі неповнолітньої. А також закликають обов'язково дотримуватися правил безпеки під час купання.
На жаль, така історія – не одна
- Зазначимо, що наразі шукають ще одну дитину, яка напередодні тонула на річці Дунай у місті Рені Ізмаїльського району. 23 липня там двоє хлопчиків 2007 і 2008 років народження купались в річці та почали тонути, однак одразу врятувати вдалося лише одного з них. Іншого – шукають водолази.
- Раніше, 15 липня, у річці Рось у селі Городище, що на Київщині, виявили тіло 9-річного хлопчика. Припускають, що дитина пішла купатися у річку, оскільки його речі виявили на березі.
- За декілька днів до цього подібна трагедія трапилася у Вінниці у річці Південний Буг. Там 12-річний хлопчик хотів доплисти до острівця, але, на жаль, пішов під воду.