Тіло дитини виявили близько 16:00 4 жовтня. На місце одразу прибули правоохоронці.
Важливо На Вінниччині у ставку втопився 2-річний хлопчик
На Чернігівщині втопився хлопчик
Тіло 11-річного хлопчика знайшли у водоймі. За попередніми даними, під час прогулянки на території закладу дитина впала у ставок та втопилася. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.
На Чернігівщині знайшли тіло дитини / фото поліції
Інші подібні трагічні випадки в Україні
- Раніше на Вінниччині у ставку втопився маленький хлопчик. Йому було 2 роки. Як виявилось, сім'я хлопчика – не місцева. Батько дитини орендує у громаді ставок. Трагедія сталася, коли люди приїхали до водойми.
- На Одещині у штучній водоймі для поливу винограду знайшли тіла двох хлопців 13 років. Як стало відомо, вони пішли разом на прогулянку, але не повернулися додому.
- Влітку цього року в Ізюмському районі на Харківщині рятувальники знайшли тіло неповнолітньої дівчинки. Вона потонула під час купання на річці Сіверський Донець.