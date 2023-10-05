Тіло дитини виявили близько 16:00 4 жовтня. На місце одразу прибули правоохоронці.

Важливо На Вінниччині у ставку втопився 2-річний хлопчик

На Чернігівщині втопився хлопчик

Тіло 11-річного хлопчика знайшли у водоймі. За попередніми даними, під час прогулянки на території закладу дитина впала у ставок та втопилася. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.



На Чернігівщині знайшли тіло дитини / фото поліції

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