Трагедія сталася 10 вересня біля села Майдан Чапельський Лука-Мелешківської громади. Про це розповів староста Сокиринецького старостинського округу Олег Тернопільський.

Зверніть увагу На Рівненщині втонув 12-річний хлопчик: його друга врятував рибалка

На Вінниччині втопився маленький хлопчик

За словами Тернопільського, сім'я не місцева. Батько дитини орендує у громаді ставок. Трагедія сталася, коли люди приїхали до водойми.

Наразі правоохоронці зʼясовують причину загибелі хлопчика. Речниця ГУ НП в області Заріна Маєвська зазначила, що за цим фактом відкрили два кримінальних провадження. Перше – за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. А друге – за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Висновок судово-медичної експертизи буде за місяць-півтора.

Інші подібні трагічні випадки