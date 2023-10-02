Зранку наступного дня до поліції звернулися родичі загиблих. Спочатку вони намагалися самостійно знайти синів, однак марно.

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Деталі трагічного інциденту

У селі Вигода, що на Одещині, двоє хлопців 13 років 1 жовтня вирушили на прогулянку, однак не повернулися додому. Батьки спочатку шукали підлітків самостійно – вони мали надію, що ті кудись поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Згодом одяг одного з хлопців виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у селі Березань. Після цього рідні звернулися до правоохоронців.

Поліція одразу розгорнула пошукову операцію у тому ж місці. За кілька годин обох дітей знайшли без ознак життя. Водолази дістали їх з дна басейну. Попередня причина смерті – утоплення. У рамках кримінального провадження щодо умисного вбивства, тіла дітей направлять на експертизу, щоб з'ясувати точну причину загибелі.

Втрата дітей – велике горе для батьків та рідних. Чи можна було запобігти цій трагедії, важко зараз сказати. Та хочу наголосити, закликати, достукатися до всіх – постійно тримайте зв’язок з дітьми, домовляйтеся з ними, де вони будуть проводити час, де їх шукати, якщо раптом пропаде з ними зв’язок,

– наголосили у поліції.

Там додали, якщо дитина не повернулася додому вчасно, то потрібно одразу звертатися до правоохоронців.

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