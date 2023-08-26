Повідомлення про зникнення дитини 2009 року народження надійшло 25 серпня о 18:00. Відтоді співробітники ДСНС продовжують пошуки.

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Рятувальники обстежили десятки квадратних метрів

Після того, як на гарячу лінію надійшло повідомлення про зникнення в акваторії Бузького лиману, на місце інциденту відправили рятувальників. Як повідомляють у пресслужбі, за викликом вирушили:

відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону,

чергова зміна оперативно-координаційного центру,

водолазна група 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України.

Пошуки тривають вже другу добу. За цей час рятувальники обстежили акваторію лиману на площі 10 тисяч квадратних метрів, проте підлітка так і не знайшли.

Рятувальники продовжують пошуки зниклої безвісти дитини.

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Тіло підлітка виявили за 30 метрів від берега

Рятувальники 26 серпня о 12:55 знайшли тіло потонулого підлітка. Водолази до вечора 25 серпня розшукували дитину, але нічого не знайшли. Уранці 26 серпня пошукові роботи відновилися.

На жаль, підлітка виявили мертвим на відстані близько 30 метрів від берега. Водолази дістали його з води та транспортували на берег.

Водолази завершили пошукові роботи / Фото ДСНС у Миколаївській області

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким загиблого.

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