Уведомление об исчезновении ребенка 2009 года рождения поступило 25 августа в 18:00. С тех пор сотрудники ГСЧС продолжают поиски.

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Спасатели обследовали десятки квадратных метров

После того как на горячую линию поступило сообщение об исчезновении в акватории Бугского лимана, на место инцидента отправили спасателей. Как сообщают в пресс-службе, на вызов отправились:

отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда,

дежурная смена оперативно-координационного центра,

водолазная группа 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Поиски продолжаются уже вторые сутки. За это время спасатели обследовали акваторию лимана на площади в 10 тысяч квадратных метров, однако подростка так и не нашли.

Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести ребенка.

В акватории лимана в Николаеве разыскивают подростка: смотрите видео

Тело подростка обнаружили в 30 метрах от берега

Спасатели 26 августа в 12:55 обнаружили тело утонувшего подростка. Водолазы до вечера 25 августа разыскивали ребенка, но ничего не обнаружили. Утром 26 августа поисковые работы возобновились.

К сожалению, подросток был обнаружен мертвым на расстоянии около 30 метров от берега. Водолазы достали его из воды и транспортировали на берег.

Водолазы завершили поисковые работы / Фото ГСЧС в Николаевской области

Редакция 24 Канала соболезнует родным и близким погибшего.

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