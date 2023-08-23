Сатановскую ОТГ Хмельницкой области 22 августа всколыхнуло известие о том, что из дома ушла четырехлетняя девочка. Бабушка не смогла найти ее самостоятельно, поэтому обратилась в полицию.

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Девочка играла в прятки

Дедушка с бабушкой полтора часа потратили на самостоятельные поиски внуки, однако все было напрасно. Они обратились к работникам охраны местного санатория.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции. Они почти сразу же нашли девочку в летней беседке под столом.



Девочку удалось найти / Фото полиции

Оказалось, что девочка играла с бабушкой в прятки.

Работники сектора ювенальной превенции Хмельницкого районного управления полиции пришли в гости к озорнице и провели профилактическую работу.



Правоохранители посетили девочку в гости / Фото полиции

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