Сатанівську ОТГ Хмельницької області 22 серпня сколихнула звістка про те, що з дому пішла чотирирічна дівчинка. Бабуся не змогла знайти її самостійно, тож звернулась у поліцію.

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Дівчинка грала в хованки

Дідусь з бабусею півтори години витратили на самостійні пошуки онуки, проте все було марно. Вони звернулися до працівників охорони місцевого санаторію.

На місце події відразу виїхали працівники поліції. Вони майже одразу ж знайшли дівчинку в літній альтанці під столом.



Дівчинку вдалося знайти / Фото поліції

Виявилося, що дівчинка гралася з бабусею в хованки.

Працівники сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції завітали у гості до бешкетниці та провели профілактичну роботу.



Правоохоронці завітали до дівчинки в гості / Фото поліції

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