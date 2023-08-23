Сатанівську ОТГ Хмельницької області 22 серпня сколихнула звістка про те, що з дому пішла чотирирічна дівчинка. Бабуся не змогла знайти її самостійно, тож звернулась у поліцію.
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Дівчинка грала в хованки
Дідусь з бабусею півтори години витратили на самостійні пошуки онуки, проте все було марно. Вони звернулися до працівників охорони місцевого санаторію.
На місце події відразу виїхали працівники поліції. Вони майже одразу ж знайшли дівчинку в літній альтанці під столом.
Дівчинку вдалося знайти / Фото поліції
Виявилося, що дівчинка гралася з бабусею в хованки.
Працівники сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції завітали у гості до бешкетниці та провели профілактичну роботу.
Правоохоронці завітали до дівчинки в гості / Фото поліції
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