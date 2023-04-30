На щастя, школяр не став жертвою злочину. Його здоровим та неушкодженим повернули батькам.

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Зниклого школяра знайшли

На розшук хлопця оперативно залучили підрозділи поліції Київщини, зокрема:

  • особовий склад Броварського управління поліції,
  • співробітників карного розшуку,
  • ювенальних поліцейських,
  • працівників групи реагування патрульної поліції.

Протягом усієї ночі правоохоронці не припиняли пошуки дитини.


Хлопчик пішов гуляти та зник / Фото поліції Київської області

Як з'ясувалося, небайдужий громадянин помітив хлопчика на вулиці в темну пору доби. Чоловік забрав його до себе переночувати та згодом повідомив до поліції. Жертвою злочину Олександр не став,
– розповіли у поліції Київщини.

Правоохоронці вкотре закликали дорослих у разі зникнення дітей не зволікати, а одразу повідомляти про це до поліції.


На щастя, дитину знайшли правоохоронці / Фото поліції Київської області