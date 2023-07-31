Впоследствии в полиции сообщили, что им удалось разыскать пропавшего мальчика. Это произошло в тот же день, когда маленький украинец скрылся.

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Что известно о поисках мальчика

Правоохранители отметили, что 31 июля в отделение полиции обратилась взволнованная мать мальчика, живущая в Жмиевке в Киевской области. Женщина сообщила, что около 13 часов этого дня в лесу потерялся ее сын.

Мать мальчика подчеркнула, что самостоятельные поиски ребенка не принесли никакого результата. Поэтому на поиски Богдана были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области.



6-летний Богдан из Киевской области исчез в лесу / Фото из телеграм-канала Полиции Киевской области

Через несколько часов в полиции сообщили хорошую новость по отношению к мальчику. Там отметили, что они нашли мальчика и сейчас он находится в безопасности с родителями.

В заключение правоохранители заверили, что, к счастью, жертвой преступления мальчик не стал. Все обстоятельства его исчезновения продолжают выяснять.

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