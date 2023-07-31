Згодом у поліції повідомили, що їм вдалося розшукати зниклого хлопчика. Це сталося у той самий день, коли маленький українець зник.
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Що відомо про пошуки хлопчика
Правоохоронці зазначили, що 31 липня до відділку поліції звернулася схвильована матір хлопчика, яка живе у Жміївці Київської області. Жінка повідомила, що близько 13 години цього дня у лісі загубився її син.
Мати хлопчика наголосила, що самостійні пошуки дитини не дали жодного результату. Тому згодом на пошуки Богдана були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.
6-річний Богдан з Київської області зник у лісі / Фото з телеграм-каналу Поліції Київщини
Через кілька годин у поліції повідомили гарну новину стосовно хлопчика. Там зазначили, що вони знайшли хлопчика і наразі він перебуває в безпеці з батьками.
Наостанок правоохоронці запевнили, що, на щастя, жертвою злочину хлопчик не став. Усі обставини його зникнення наразі продовжують з'ясовувати.
Нещодавно на Київщині зник 10-річний Артем
- У поліції Київщини 9 липня 2023 року повідомили, що у Вишневому Київської області зник 10-річний хлопчик Артем. Так, маленький українець пішов викидати сміття й не повернувся додому.
- Варто зазначити, що хлопець зник ще 7 липня 2023 року, однак, вочевидь, його батьки намагалися 2 дні знайти самостійно. Про зникнення дитини повідомила його мама.
- На щастя, поліцейським вдалося доволі оперативно знайти хлопця, через що пошукова операція завершилася вдало. Маленький українець також не став жертвою злочину.
- Також на початку травня у поліцію Київської області звернувся чоловік з села Озерне, який не міг знайти свого 12-річного хлопця. За словами батька, його син не виходив на зв'язок, не допомогли й самостійні пошуки.
- Правоохоронцям не знадобилося багато часу, щоб розшукати 12-річного хлопчика. Один з поліцейських зробив це за 20 хвилин.