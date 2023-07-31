Згодом у поліції повідомили, що їм вдалося розшукати зниклого хлопчика. Це сталося у той самий день, коли маленький українець зник.

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Що відомо про пошуки хлопчика

Правоохоронці зазначили, що 31 липня до відділку поліції звернулася схвильована матір хлопчика, яка живе у Жміївці Київської області. Жінка повідомила, що близько 13 години цього дня у лісі загубився її син.

Мати хлопчика наголосила, що самостійні пошуки дитини не дали жодного результату. Тому згодом на пошуки Богдана були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.



6-річний Богдан з Київської області зник у лісі / Фото з телеграм-каналу Поліції Київщини

Через кілька годин у поліції повідомили гарну новину стосовно хлопчика. Там зазначили, що вони знайшли хлопчика і наразі він перебуває в безпеці з батьками.

Наостанок правоохоронці запевнили, що, на щастя, жертвою злочину хлопчик не став. Усі обставини його зникнення наразі продовжують з'ясовувати.

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