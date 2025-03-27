"Избили мужчину с бронированием": ГБР сообщило подозрение чиновнице ТЦК в Виннице и ее коллеге

ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП и ее бывшему подчиненному. Их подозревают в избиении военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследования.

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Что известно об инциденте с мужчиной и чиновницей ТЦК

В ГБР рассказали, что 12 сентября 2024 года в ТЦК пришел мужчина, который получил повестку. Он имел действующее бронирование, поскольку работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.

Чиновница была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а потом начала душить,

– рассказали в бюро.

Правоохранители отметили, что в кабинете также находился другой военнослужащий, в то время подчиненный чиновницы, который нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками в лицо и голову. После избиения у мужчины отобрали телефон.

"В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР", – говорится в сообщении.

Правоохранители подозревают чиновницу Винницкого ТЦК и ее подчиненного в избиении мужчины / Фото ГБР

Досудебное расследование этого инцидента продолжается. Следователи изучают возможные другие случаи применения насилия со стороны руководства Винницкого ОГ ТЦК и СП.

Чиновницу и ее бывшего подчиненного подозревают в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения группой лиц.

Сейчас решают вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.