"Избили мужчину с бронированием": ГБР сообщило подозрение чиновнице ТЦК в Виннице и ее коллеге
- ГБР объявило подозрение заместителю начальника Винницкого ОГ ТЦК и ее бывшему подчиненному в избиении военнообязанного мужчины.
- Инцидент произошел 12 сентября 2024 года, когда мужчину с бронированием избили в ТЦК, нанеся ему ушиб головного мозга, синяки и ссадины.
- Чиновницу и ее подчиненного подозревают в превышении служебных полномочий, что повлекло существенный вред, с возможным наказанием до 12 лет заключения.
ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП и ее бывшему подчиненному. Их подозревают в избиении военнообязанного мужчины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследования.
К теме Новые отсрочки в "Резерв+", нарушение ТЦК и призыв после 55: какой будет мобилизация в апреле
Что известно об инциденте с мужчиной и чиновницей ТЦК
В ГБР рассказали, что 12 сентября 2024 года в ТЦК пришел мужчина, который получил повестку. Он имел действующее бронирование, поскольку работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.
Чиновница была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а потом начала душить,
– рассказали в бюро.
Правоохранители отметили, что в кабинете также находился другой военнослужащий, в то время подчиненный чиновницы, который нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками в лицо и голову. После избиения у мужчины отобрали телефон.
"В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР", – говорится в сообщении.
Правоохранители подозревают чиновницу Винницкого ТЦК и ее подчиненного в избиении мужчины / Фото ГБР
Досудебное расследование этого инцидента продолжается. Следователи изучают возможные другие случаи применения насилия со стороны руководства Винницкого ОГ ТЦК и СП.
Чиновницу и ее бывшего подчиненного подозревают в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения группой лиц.
Сейчас решают вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.