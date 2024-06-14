Заявления прозвучали в знак протеста против блокирования деятельности предприятия из-за действий Бюро экономической безопасности Украины, информирует 24 Канал.

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Пресс-служба заявляет, что из-за этих "противоправных действий БЭБ фабрика не может работать уже пять последних месяцев".

БЭБ само не понимает, что ищет и что хочет найти, и ничего противозаконного не находит. Особенно сокрушительным и убыточным для фабрики стал последний месяц, когда БЭБ, опираясь на новое решение суда, уничтожает предприятие, его многодесятилетние наработки и репутацию,

– заявили в компании.

Как отмечается в сообщении, чрезвычайные финансовые убытки нанесены и фабрике, и государственному бюджету Украины, поскольку в этом году предприятие планировало уплатить в бюджеты всех уровней более 8,5 миллиарда гривен. В прошлом году, в 2023 году, фабрика уплатила более 7 миллиардов гривен.

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"Производственный план предусматривал увеличение объемов изготовления продукции и, соответственно, платежей в бюджет. Этот план работники БЭБ сорвали! Это в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, иначе как диверсией внутреннего врага назвать невозможно!" – отметили в пресс-службе "Винниковской табачной фабрики".

Учитывая это, предприятие требует перезагрузить деятельность Бюро экономической безопасности Украины и немедленного вмешательства в эту ситуацию ГБР и Генеральной прокуратуры Украины. В компании отмечают, что нужно немедленно дать правовую оценку деятельности БЭБ и разблокировать производственную деятельность фабрики.

Мы догадываемся, кто является заказчиком этой атаки на предприятие и непосредственным куратором этого беззакония, и мы обязательно в ближайшее время сделаем эту информацию публичной,

– говорится в заявлении пресс-службы фабрики.