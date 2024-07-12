Как указано в сообщении, даже несмотря на это фабрика смогла уплатить в бюджет за май и июнь более 1 миллиарда гривен налогов, отмечает 24 Канал.

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Это стало возможным благодаря тому, что около 170 работников самостоятельно, вручную выносят произведенную продукцию, должным образом ее оформив, согласно нормам действующего законодательства. Коллектив предприятия делает это, чтобы не выпасть окончательно с рынка и не потерять завоеванные позиции на нем, а также получать зарплату.

Но даже после того, как продукцию грузят на автомобильный транспорт, работники Бюро экономической безопасности арестовывают изготовленный товар. Для этого используют такую "беспредельную" схему: работники БЭБ как обычные граждане звонят на номер полиции "102" и сообщают об обнаруженной якобы незаконной, контрафактной продукции. Далее уже вместе с работниками полиции приходят и арестовывают этот законный товар, с которого уплачены все налоги. Эти факты установлены, надеемся, им будет дана соответствующая юридическая оценка,

– отметили в пресс-службе Винниковской табачной фабрики.

Фабрике уже удалось отсудить около 20 тысяч коробов с табачной продукцией и отправить ее на реализацию, соответствующим образом уплатив налоги в бюджет.

"Особенно шокирует и является бесправным с юридической точки зрения тот факт, что предприятию не предоставлено никаких объяснений блокирования его работы. Не выдвинуто никаких обвинений. Простые следователи в частных разговорах признают, что получили команду "сверху", из Киева, заблокировать производство", – говорится в заявлении предприятия.

На Винниковской табачной фабрике заявили о "заказе против предприятия"

На Винниковской табачной фабрике заявили, что не могут такую ситуацию трактовать иначе как "грубо сфабрикованный и сфальсифицированный заказ против предприятия одним печально известным бизнесменом, участником рынка, который проживает в Одессе и тесно связан с российским предпринимателем Игорем Кесаевым".

Он скооперировал свою деятельность с новоявленной во Львовской области табачной компанией с иностранным капиталом, которая продолжает активно работать в России, платя миллиарды бюджету российского агрессора. Интересно, как этой транснациональной компании спится после атаки на "Охматдет" ракетами, которые изготовлены в том числе из уплаченных ими налогов?

– отметили в пресс-службе Винниковской табачной фабрики.

На фабрике особо отмечают, что не предоставлены никакие объяснения такой "беспардонной и грубой атаки на предприятие с нарушением всех правовых норм правового государства".

"Более того, в одесском суде противоправно и с нарушением всех процессуальных норм вынесено новое решение о продлении обысков и блокировании работы еще на 30 дней. Это произошло после того, как Полтавский суд, который выносил решение об обысках в течение первых 30 суток, отказался их продолжать. Дело перенесли в Одессу, и первый судья, который рассматривал это дело, понимая противоправность продолжения обысков на фабрике, отказался выносить соответствующее решение. Поэтому он был оперативно заменен на другого судью, который пролонгировал обыски еще на 30 суток, а также запретил работникам предприятия находиться на прилегающих территориях фабрики, заблокировав окончательно любую производственную деятельность. Работники теперь не смогут получать зарплату и содержать свои семьи", – заявили на предприятии.

В компании говорят о срыве уплаты налогов в бюджет

В компании добавили, что все это делается, чтобы "заблокировать работу единственного и крупнейшего украинского национального производителя табачной продукции с почти 250-летней историей деятельности, который составил достойную и чувствительную конкуренцию крупным транснациональным табачным производителям".

Также в заявлении отмечается, что уже сорвано уплату фабрикой налогов и платежей в бюджет этого года на уровне 8,5 миллиарда гривен. В прошлом году предприятие уплатило 7,3 миллиарда гривен налогов.

Иначе как диверсия и антиукраинская деятельность силовых органов в условиях военного положения такие действия трактовать невозможно,

– заявили в пресс-службе Винниковской табачной фабрики.