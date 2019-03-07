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      Виновного в убийстве украинки в Египте могут приговорить к смертной казни

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      Виновного в убийстве украинки в Египте могут приговорить к смертной казни
      Виновного в убийстве украинки в Египте могут приговорить к смертной казни / Фото из открытых источников

      Уголовный суд в Египте приговорил к смертной казни мужчину, который год назад совершил убийство украинки Марины Адикланы с целью ограбления. Отмечается, что окончательное решение суд огласит 4 мая.

      Убийство 27-летней украинки, которая жила в Хургаде, случилось 21 февраля 2018 года. Преступника задержали в течение 3 дней.

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      Теперь решение суда направлено на утверждение верховному муфтию Египта, который, согласно судебной практике, обязан визировать все вынесенные судом смертные приговоры.

      Українка Марина Адіклана
      Украинка Марина Адиклана

      Как произошло убийство?
      Полицейские расследования показали, что убийца вошел в квартиру жертвы для ограбления и напал на женщину. Она начала ему сопротивляться. В ответ подозреваемый взял нож из кухни и несколько раз ударил женщину перед тем, как убежать.

      Былы снято травмы и царапины, которые обнаружили на теле преступника в результате сопротивления жертвы, после его ареста. Впоследствии нашли и его одежду в прачечной, запачканную кровью.

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      Теги: Новости Украины Судьи Египет Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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