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      В Польше арестовали мужчину, который угрожал убийством мэрам ряда городов

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      В Польше арестовали мужчину, угрожавшего убийством мэрам ряда городов
      В Польше арестовали мужчину, угрожавшего убийством мэрам ряда городов / 24 канал

      Суд Кракова на 3 месяца арестовал мужчину, подозреваемого в угрозах мэрам ряде польских городов. 28-летнему жителю Кракова прокуратура выдвинула 3 обвинения: применение угроз, планирование покушения на Сейм и мошенничество.

      За каждое из этих преступлений мужчине грозит наказание в виде 3, 5 и 8 лет тюрьмы, сообщает "Польское радио" со ссылкой на прокурора Мирославу Калиновскую-Зайдак.

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      Подозреваемый признал свою вину и дал исчерпывающие объяснения. Мужчина сообщил адресатам своих писем, что они имеют неделю на то, чтобы уйти в отставку с занимаемой должности и угрожал им смертью.

      В конвертах были также гильзы от патронов и открытка с окровавленными фотографиями мэров, в частности, Кракова, Вроцлава, Лудзе, Познани, Варшавы и Кельце. Подобную посылку получил также экс-президент Польши Лех Валенса.

      Известно, что мужчина снова планировал направить письма-угрозы. Кроме угроз, в конвертах должны были быть также опасные вещества. Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника нашли копии оружия и опасные предметы. Их изучат эксперты по баллистике.

      Злоумышленник также планировал самоубийственную атаку на Сейм Польши. Теракт он хотел осуществить с использованием фиктивного оружия, которое хранил в своей квартире. Во время допроса мужчина признал, что понимал, что при попытке атаки он может погибнуть.

      Угрозы в адрес представителей власти в Польше в последнее время являются не единичным явлением. Так, полиция Варшавы задержала местного жителя, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о возможной смерти президента страны Анджея Дуды.

      Все началось после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича. На него 13 января во время благотворительного концерта напал неизвестный мужчина с ножом. Адамовича забрали в больницу, сделали ему операцию, однако медики так и не смогли спасти мэра Гданьска и 14 января он скончался.

      Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска. Его ранее уже привлекали к уголовной ответственности и он имеет психические расстройства.

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      Теги: Новости политики Криминальные новости Европа Новости Польши Арест Теракт
      Источник: 24 Канал
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